Internetgigant Baidu wil in 2019 beginnen met massaproductie zelfrijdende auto's

Het Chinese Baidu is van plan om al in 2019 te beginnen met de massaproductie van zelfrijdende auto's. De internetgigant werkt daarvoor samen met de Chinese fabrikant BAIC. Overigens zullen de zelfrijdende auto's in eerste instantie nog wel ingrepen van de bestuurder vereisen.

Baidu en BAIC kondigden het nieuws samen aan tijdens een bijeenkomst in Beijing. De bedoeling is dat de internetgigant Baidu technologie gaat aanleveren voor de zelfrijdende auto, die BAIC vervolgens in het productieproces kan verwerken. In 2019 moeten al de eerste zelfrijdende auto's van de lopende band rollen. Daarbij gaat het om auto's met zogenaamde level 3 autonome functies, wat inhoudt dat de bestuurder veilig iets anders kan gaan doen, zoals bellen of video's kijken, maar dat de auto nog niet in alle omstandigheden zelfstandig kan rijden.

De twee Chinese partners zijn ook van plan om auto's met verdergaande zelfstandigheid te introduceren, zogenaamd level 4. Dat moet vanaf 2021 gebeuren. Aannemelijk is dat de auto's in eerste instantie bedoeld zullen zijn voor de Chinese markt; onduidelijk is of er al plannen zijn om de auto's ook buiten China uit te brengen.

Baidu begon eerder een samenwerkingsverband met BMW voor de productie van zelfrijdende auto's. Dat werd echter geen succes, en vorig jaar werd de samenwerking stopgezet. Eerder dit jaar maakte Baidu bekend dat het technologie van Nvidia gaat gebruiken bij het maken van zelfrijdende auto's.