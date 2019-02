TomTom wordt voorkeursleverancier van navigatiedata voor Bing Maps en Azure

Microsoft en TomTom breiden hun bestaande samenwerking verder uit. De Nederlandse navigatiedienstverlener wordt hierdoor de voorkeursleverancier van navigatiedata voor Bing Maps en het Azure-cloudplatform van Microsoft.

Microsoft integreert de kaarten en verkeersinformatie van TomTom sinds 2016 in verschillende van zijn clouddiensten, waaronder Bing Maps, Cortana en Azure. Door de samenwerking te intensiveren wordt het Nederlandse bedrijf de voornaamste leverancier van navigatiedata aan deze diensten. TomTom heeft op zijn beurt Microsoft Azure aangeduid als voorkeurscloudplatform. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid hebben de bedrijven niet bekendgemaakt.

Met Azure Maps kunnen Azure-gebruikers kaarten, routes en verkeersfuncties aan hun apps toevoegen met service-api’s. Toepassingen variëren van het in kaart brengen van voertuigbewegingen tot smart city-applicaties. Met behulp van de navigatiedata van TomTom wordt het volgens Microsoft eenvoudiger om informatie van verschillende bronnen te verwerken, zoals real time parkeertarieven, straatspecifieke verkeersinfo, CO2-uitstoot en geluidsvervuiling.

TomTom is groot geworden met draagbare navigatieapparaten voor in de auto, maar de verkoop van deze systemen daalt onder meer door de toenemende populariteit van navigatie-apps op de smartphone. Het bedrijf zet tegenwoordig vooral in op het leveren van wegenkaarten en actuele verkeersinformatie aan de automobielindustrie en technologiereuzen als Microsoft en Apple.