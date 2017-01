Door Sander van Voorst, woensdag 18 januari 2017 11:20, 10 reacties • Feedback

TomTom heeft het Duitse bedrijf Autonomos overgenomen, dat advies verleent en zelf technieken ontwikkelt op het gebied van zelfrijdende auto's. Het bedrijf is ontstaan uit een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit van Berlijn.

TomTom meldt dat het Duitse bedrijf eigen technieken heeft ontwikkeld, zoals software voor zelfrijdende auto's, 3d-sensoren en manieren om digitale afbeeldingen te verwerken. Het Nederlandse TomTom maakt niet bekend welk bedrag met de overname is gemoeid. Het stelt dat Autonomos gaat werken aan 'kaartenproducten voor toepassingen binnen autonoom rijden'.

Autonomos is opgericht in 2012, maar het team erachter deed daarvoor al onderzoek op het gebied van autonome voertuigen. Zo ontwikkelt het sinds 2007 zelfrijdende auto's en test het deze onder andere in Berlijn sinds 2010. Daarbij maakt het gebruik van een zelfontwikkelde stereocamera, waarmee driedimensionale objecten herkend kunnen worden.

TomTom maakte in 2015 bekend dat het marktleider wil worden op het gebied van navigatie voor zelfrijdende auto's. Directeur Harold Goddijn claimde toen in een interview dat TomTom een van de weinige bedrijven is dat betrouwbare gegevens kan leveren die uiteindelijk door autonome voertuigen gebruikt kunnen worden. In 2016 sloot het bedrijf een overeenkomst met Nvidia om software te ontwikkelen voor zelfrijdende auto's. Daarbij gaat het om 'slimme' kaarten waarmee auto's zichzelf bijvoorbeeld kunnen lokaliseren.

Een van de Autonomos-auto's