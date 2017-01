Door Emile Witteman, woensdag 18 januari 2017 11:48, 67 reacties • Feedback

Submitter: rodebest

Caiway heeft aangekondigd dat alle abonnementen op 1 maart een kleine prijsverhoging krijgen. Daarbij wordt ook een verhoging van de internetsnelheid en het aantal beschikbare hd-zenders doorgevoerd. Voor klanten die alleen glasvezel kunnen kiezen, blijft de prijs gelijk.

De verhoging van de prijzen verschilt per abonnement. Zo worden mensen die op dit moment een Alles-in-1 Glas G75-abonnement van 44,95 euro per maand afnemen op 1 maart overgezet naar het nieuwe Alles-in-1 Voordelig-abonnement van 46 euro per maand. De internetsnelheid neemt hierbij toe van 75 naar 100Mbit/s en er komen drie hd-zenders bij. De prijs van de optionele interactieve televisie daalt met 50 cent naar 7,50 euro per maand.

Ook het Alles-in-1 Glas 250-abonnement krijgt een snelheidsverhoging. De nieuwe naam wordt Alles-in-1 Slim, met een internetsnelheid van 300Mbit/s. De prijs wordt verhoogd van 55,95 naar 58 euro per maand. De opties voor onbeperkt bellen en interactieve televisie worden wel goedkoper; die gaan respectievelijk van 14,95 naar 12,95 per maand en van 6 naar 5 euro per maand.

Alles-in-1 Glas G150 en G500 blijven ongewijzigd in naam en snelheid. Wel gaan de prijzen van het pakket omhoog van 45,95 naar 48 euro en 66,95 naar 68 euro per maand. Verder krijgen deze pakketten ook enkele nieuwe hd-zenders en stijgt de prijs van interactieve televisie van 4 naar 5 euro per maand.

Bij gebruikers die in een gebied wonen waar alleen glasvezel beschikbaar is, blijven de prijzen en snelheden gelijk. Dit zijn de gebruikers waarbij de naam van het abonnement een F heeft in plaats van een G, zoals Alles-in-1 Glas F75. Bij een aantal van deze pakketten komen wel enkele nieuwe hd-zenders beschikbaar. Ook stijgen de kosten van telefoneren. Een uitzondering hierop is voor de mensen die in Hilvarenbeek wonen en een F100-abonnement afnemen. Voor hun stijgen de kosten van het abonnement van 47,50 naar 49 euro per maand.

De prijzen voor telefonie gaan voor alle gebruikers omhoog naar een starttarief van 11 cent en een gesprekstarief van 11 cent per minuut. Op dit moment staan deze prijzen nog op 10,14 cent. De volledige lijst met wijzigingen is op de website van Caiway te vinden.