Zweedse eigenaar wil kabelaanbieders Caiway en Delta samenvoegen

De Zweedse investeringsmaatschappij EQT neemt de coax- en glasvezelinfrastructuren van CAIW over. Het bedrijf wil deze samenvoegen in een holding met kabelaanbieder Delta. De ACM moet nog toestemming geven voor de overname.

EQT neemt CAIW over van Rabobank Bouwfonds. De partijen hebben besloten om geen financiële details bekend te maken. De Zweedse investeringsmaatschappij schrijft in de aankondiging van de overname dat het Caiway, de naam waaronder CAIW op de consumentenmarkt actief is, wil ondersteunen en groter wil maken. CAIW heeft op zijn kabel- en glasvezelinfrastructuur nu 350.000 huishoudens als klant.

Eind vorig jaar verkocht de Zeeuwse provider Delta zijn retailactiviteiten aan het Zweedse investeringsbedrijf EQT. De investeringsmaatschappij wil CAIW onderbrengen in dezelfde holding als Delta. De betrokken partijen verwachten de overname aan het eind van dit jaar af te ronden.

De Autoriteit Consument & Markt moet nog toestemming geven voor de overname. In 2012 stond KPN op het punt om Caiway over te nemen, maar onder druk van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ging die deal uiteindelijk niet door.