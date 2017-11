HTC toont HyperBlaster-pistool voor Vive Tracker

HTC kondigt bundels aan van third party-accessoires met Vive Trackers. Zo is er de HyperBlaster, een pistool dat gebruikt kan worden in vr-games zoals Duck Season en Arizona Sunshine. Ook komt er een Racket Sport Set, voor tennisgames.

HTC laat de bundels van accessoires met Vive-tracker zien in een blogpost. De HyperBlaster wordt exclusief via Amazon verkocht en niet geleverd in de Benelux. Het pistool met Vive-tracker kost 150 dollar en voor dat geld krijgen kopers ook de vr-game Duck Season. In het spel is het wapen ook in de virtuele omgeving te zien met hetzelfde uiterlijk, dat duidelijk is geïnspireerd op de klassieke NES Zapper.

Verder werkt de HyperBlaster in de games Arizona Sunshine, The American Dream VR, Operation Warcade, Tactical AR en Practism VR. Op het pistool zitten alle knoppen die op een normale bewegingscontroller voor de HTC Vive zitten.

HTC toont daarnaast de Racket Sports Set, die gebundeld wordt met de game Virtual Sports. De accessoires bestaan uit voorwerpen die een tennisracket en een tafeltennisbatje nabootsen. Volgens HTC werkt deze set, die eveneens 150 dollar kost, ook met vier andere games, maar welke dat zijn is niet duidelijk.

Daarnaast prijst HTC de TrackStrap aan, die als set van twee verkocht wordt voor 25 dollar. Deze straps, waar een Vive Tracker op bevestigd kan worden, zijn bedoeld om bijvoorbeeld aan de enkels van gebruikers te bevestigen. In games is het dan mogelijk om de bewegingen van de benen waar te nemen. Dat werkt bijvoorbeeld met de game Redfoot Bluefoot Dancing, die geïnspireerd is op Dance Dance Revolution en Audioshield.

HTC kondigde de Vive Trackers begin dit jaar aan. Volgens het bedrijf hebben tientallen ontwikkelaars ondersteuning voor de trackers in hun games of vr-ervaringen gestopt. Tweakers ging tijdens de CES-beurs in januari aan de slag met een aantal integraties van de Vive Trackers.