Huawei zet door 'interne fout' ongevraagd app op smartphones van gebruikers

Huawei heeft de videobewerkings-app Quik van GoPro naar sommige van zijn smartphones gepusht. Gebruikers van de toestellen ontdekten de applicatie op hun toestel, terwijl zij geen toestemming hebben gegeven voor de installatie. Huawei spreekt van een interne fout.

Volgens Android Planet hebben gebruikers van Huawei-telefoons deze week geconstateerd dat de app plotseling op hun homescreen stond. Het gaat onder andere om de Huawei Mate 10 Pro, de Honor 9 en andere recente toestellen. In de reviews van Quik in de Google Play Store zijn verschillende reacties te lezen van gebruikers die klagen dat de app plotseling op hun telefoon is verschenen.

Een woordvoerder van Huawei Nederland zegt tegenover Android Planet dat de installatie het gevolg is van een interne fout. Het bedrijf biedt daarvoor excuses aan en zegt een onderzoek te doen naar de oorzaak en aan een oplossing te werken. Het is niet duidelijk op hoeveel toestellen de app is geïnstalleerd.

Gebruikers kunnen de Quik-app zelf verwijderen, maar de app geeft dan eerst een waarschuwing waarin staat dat het een systeem-app is. In die melding staat dat de app bij het verwijderen wordt vervangen door de fabrieksversie, maar dat is niet waar. Na het verwijderen is de app ook daadwerkelijk weg.

Reviews van de Quik-app in de Google Play Store tonen aan dat de app ongevraagd op smartphones is gezet