Bèta van Payday 2 VR is beschikbaar op Steam

Starbreeze Studios en Overkill Software hebben een bta van Payday 2 VR uitgebracht op Steam. Iedereen die Payday 2 bezit, kan deelnemen aan de test van de vr-versie van de game. Ook gebruikers die geen vr-headset hebben kunnen de bta downloaden, zodat zij samen kunnen spelen met vr-gamers.

Tijdens de bèta kunnen spelers van de vr-versie bewegen middels een dash-systeem. Spelers bewegen daarbij snel van de ene naar de andere positie, zonder dat zij zelf lopen. Dat zal er uitzien alsof de speler snel rent, zowel voor de vr-gebruiker als voor andere gamers die in hetzelfde potje zitten. De ontwikkelaar denkt nog na over andere manieren van voortbewegen.

De bèta van Payday 2 VR bevat een beperkt aantal levels en wapens. Het doel is om de stabiliteit van de virtualreality-variant van de game te testen en de ontwikkelaar wil kijken hoe het spel draait op verschillende configuraties van gebruikers. Optimalisatie is volgens de ontwikkelaars een prioriteit, maar voorlopig wordt een high-end gpu zoals een GTX 1080 aangeraden.

Op de discussiepagina van de game op Steam staat uitleg over deelname aan de bètatest. De makers van de game roepen spelers ook op om hun ervaringen over de vr-versie hier achter te laten. Overkill Softare kondigde in mei aan dat Payday 2 een gratis vr-uitbreiding krijgt. Een definitieve verschijningsdatum voor Payday 2 VR is er nog niet.