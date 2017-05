Door Julian Huijbregts, donderdag 11 mei 2017 16:34, 11 reacties • Feedback

Overkill Software heeft bekendgemaakt dat Payday 2 een vr-uitbreiding krijgt. De vr-modus wordt gratis toegevoegd aan het spel. Gamers die er gebruik van maken kunnen samenspelen met spelers die een regulier scherm gebruiken.

In een teasertrailer die Overkill Software heeft gepubliceerd, is te zien dat spelers die de vr-modus gebruiken, op een vaste plek staan. Vermoedelijk kunnen ze niet rondlopen zoals de andere spelers. Mogelijk kunnen de vr-gebruikers zich teleporteren. Die methode van bewegen wordt in de meeste vr-games gebruikt. In het demofilmpje wordt een HTC Vive met motioncontrollers gebruikt.

De komst van de vr-modus werd bekendgemaakt tijdens de Starstream van uitgever Starbreeze. In de uitzending vertelden studio's van de Zweedse uitgever over de projecten waar ze aan werken. De vr-modus van Payday 2 zal dit jaar een bèta krijgen. Wanneer die start en wanneer de functie definitief toegevoegd wordt, is nog niet duidelijk.