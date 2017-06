Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 9 juni 2017 11:40, 33 reacties • Feedback

Submitter: tjallo

Starbreeze stelt 5 miljoen exemplaren van Payday 2 gratis beschikbaar via Steam. De actie loopt tot alle exemplaren vergeven zijn of tot de Ultimate Edition verschijnt. Deze versie bevat alle 144 updates die het spel uit 2013 heeft gekregen.

Gamers die in aanmerking willen komen voor de gratis Payday 2-versie, hoeven in Steam alleen op de Install Now-knop te klikken, waarna het spel zonder verdere kosten en zonder tijdslimiet aan hun bibliotheek wordt toegevoegd. Starbreeze geeft in de mededeling niet aan hoeveel exemplaren al vergeven zijn, maar de actie loopt hoe dan ook af als de Ultimate Edition verschijnt.

De Ultimate Edition is een bundel van Payday 2 en alle tot nu toe verschenen downloadable content. De bundel zou eigenlijk op 8 juni verschijnen, maar is uitgesteld. De Ultimate Edition gaat 45 dollar kosten. Wat de prijs wordt voor een upgrade van de originele versie naar de Ultimate Edition, is nog niet bekend. Starbreeze meldt in zijn faq dat alle dlc voortaan gratis is, op de Ethan and Hila Character Pack na. De opbrengsten van dat pakket van 4,99 dollar gaan naar de onafhankelijke ontwikkelaars. Starbreeze-studio Overkill claimt hier niets aan te verdienen. Payday 2 krijgt dit jaar ook een vr-uitbreiding.