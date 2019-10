Payday 3 komt in 2022 of 2023 uit

Starbreeze zegt dat Payday 3 in 2022 of 2023 uitkomt. De ontwikkelaar gaat volgend jaar al overeenkomsten sluiten voor de verspreiding van het spel en verwacht daar inkomsten uit te ontvangen. Dat moet het bedrijf er financieel weer bovenop brengen.

Starbreeze noemt de verschijningsperiode van Payday 3 in een bericht over de verwachte toekomstige cash flow. Nieuwe details over de game zijn er niet, de studio zei twee jaar geleden al dat het spel in productie was.

Volgens Starbreeze worden er in de eerste helft van 2020 overeenkomsten getekend voor de verspreiding van de game en de studio zegt dan ook een eerste betaling van een 'publicatiepartner' te ontvangen. Dat geld wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling. Starbreeze noemt niet met welke partij het in gesprek is, maar het zou kunnen gaan om Epic. Het is bekend dat Epic ontwikkelaars financieel steunt in ruil voor al dan niet tijdelijke exclusieve uitgaverechten in de Epic Games Store.

Ook verwacht Starbreeze inkomsten uit een deal voor het uitgeven van Payday: Crime War, een smartphonegame voor Android en iOS. Die deal zal ook in de eerste helft van volgend jaar afgerond worden en ook hierbij komt geld beschikbaar dat voor de ontwikkeling zal worden gebruikt.

Mede door de inkomsten uit die komende deals en door inkomsten uit het verkopen van andere uitgaverechten, verwacht Starbreeze weer een positieve cash flow te krijgen. De ontwikkelaar en uitgever is bezig met een reorganisatie, nadat het bedrijf vorig jaar in financiële problemen kwam.

In de afgelopen jaren zette Starbreeze groots in op de geflopte game Overkill's The Walking Dead. Dat spel was sinds 2014 in ontwikkeling en kwam in 2018 uit, maar werd nauwelijks verkocht. Het bedrijf dat de rechten op The Walking Dead bezit beëindigde het contract met Starbreeze waarna al het verdere werk aan de game werd gestopt en de geplande consoleversies werden geschrapt.

Starbreeze werd bekend met zijn games Payday en Payday 2. Laatstgenoemde kwam in 2013 uit en kreeg diverse uitbreidingen. In 2018 is de game ook uitgebracht voor de Switch, nadat die al voor de PlayStation 3 en 4, Xbox 360 en Xbox One en voor Windows was verschenen. Volgens Starbreeze zijn de rechten rondom de Payday-franchise 1600 miljoen Zweedse kronen waard, omgerekend zo'n 147,3 miljoen euro.