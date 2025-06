Ceo van Payday-ontwikkelaar Starbreeze vertrekt

Tobias Sjögren, de ceo van Payday-ontwikkelaar Starbreeze, is vertrokken bij dat bedrijf. Starbreeze geeft geen concrete reden voor het vertrek van de topman. De recentste game van de studio, Payday 3, werd slecht ontvangen en had bij release last van serverproblemen.

Starbreeze bevestigt in een persbericht dat Sjögren vertrekt als ceo, hoewel hij 'beschikbaar zal zijn om een soepele overgang te garanderen'. Er wordt geen concrete reden gegeven voor het vertrek van Sjögren. Volgens Starbreeze heeft 'de uitvoering van de strategie een ander leiderschap nodig', zo schrijft het bestuur van de studio in zijn statement.

De studio zegt dat Juergen Goeldner per direct is benoemd tot interim-ceo. Goeldner heeft volgens Starbreeze twintig jaar ervaring in de gamesector. Hij was eerder ceo van Focus Entertainment en is sinds vorig jaar lid van het Starbreeze-bestuur. Er is een zoektocht gestart naar een permanente ceo.

Sjögren was drie jaar lang ceo van Starbreeze. De studio bracht in september vorig jaar zijn recentste game uit, Payday 3. Die game was al jaren in ontwikkeling, maar de studio kwam de afgelopen jaren in geldnood en moest de titel daarom jarenlang uitstellen. Payday 3 werd bij release slecht ontvangen en had last van serverproblemen. Sjögren moest zich verontschuldigen voor de problemen rondom de release van de co-opshooter.