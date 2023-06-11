Payday 3 krijgt eerste gameplaytrailer en releasedatum

Starbreeze heeft de eerste gameplaybeelden van Payday 3 getoond. Deze firstpersonshooter draait wederom om het beroven van banken. De game kreeg met de trailer ook een concrete releasedatum; Payday 3 verschijnt 21 september voor pc's, PS5 en Xbox Series X en S.

De Payday 3-trailer begint met een groep criminelen die een bankoverval plannen, gevolgd door beelden waarop de roof wordt uitgevoerd. De video toont vervolgens gevechten met de politie, gijzelingen, en ontsnappingspogingen. Ontwikkelaar Starbreeze schrijft in een persbericht dat de game nieuwe vaardigheden, wapens en gadgets krijgt. De verhaallijn van Payday 3 wordt gaandeweg uitgebreid met nieuwe content en uitdagingen die na release worden toegevoegd.

Starbreeze spreekt al sinds 2016 over Payday 3, maar deelde tot op heden weinig concrete details over de game. De studio kwam in de afgelopen jaren in geldproblemen, hoewel die inmiddels opgelost zijn. Starbreeze zei een paar jaar geleden dat de game in 2023 zou uitkomen, nadat het een distributiedeal sloot met uitgever Koch Media. De studio zei onlangs opnieuw dat de game dit jaar uitkomt en beloofde ook om deze zomer gameplaybeelden te tonen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 21:48 37

11-06-2023 • 21:48

37

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Payday 2

vanaf € 28,99

4.5 van 5 sterren

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Nu al crimineel goed

27 aug 2023

Nu al crimineel goed

Payday 3 Preview

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Reacties (37)

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Kannamori 11 juni 2023 21:51
Ik moet zeggen, dit spel ziet er niet veel beter uit in vergelijking met Payday 2, een spel dat al bijna 10 jaar oud is.
tw_gotcha @Kannamori11 juni 2023 22:02
helemaal waar. kale textures, vertekende fps armen. Heel raar om dit te zien.
lezzmeister @tw_gotcha12 juni 2023 16:34
Al sinds de eerste Payday was het niet om de visuals, maar om hoe het speelt (en de eerste Payday speel ik nog steeds wel eens). Ik ben wel geïnteresseerd, maar wil wel een demo spelen voordat ik koop.
Tweakwondo @Kannamori11 juni 2023 22:05
de standaard pre order editie kost 39,99 op steam
dat zegt misschien ook al het een en ander?
Kaler @Tweakwondo12 juni 2023 02:26
Ik neem aan dat je dit zegt omdat het geen € 59 of € 69 is?
Ik denk niet dat die 'lage' prijs al het een en ander zegt, aangezien de basis prijs van Payday 2 € 27,99 was.
Maar er zijn genoeg redenen om niet meteen de pre-order te plaatsen, lees hiervoor de reactie van Morzun hier onder)
Tweakwondo @Kaler12 juni 2023 08:11
Ik kan me niet herinneren wat de pd2 destijds gekost heeft het is een tijdje geleden

verder pre order ik nooit en koop zelden games op launch (laatste pre order was gta5 bij de Mediamarkt nacht release)

[Reactie gewijzigd door Tweakwondo op 23 juli 2024 04:27]

Deslug @Tweakwondo12 juni 2023 10:51
er waren 2 versies als ik me niet vergis pre order was 30 euro.je kreeg dan extra items. en 50 euro met die versie kreeg je de base game en 2 bèta Keys en extra items.
harrytasker @Tweakwondo12 juni 2023 10:21
Gamepass for the win!
FPSUsername @Tweakwondo12 juni 2023 10:37
Prima prijs. Ik verwacht dat het spel net zo veel content aan DLC gaat krijgen als payday 2, dus aan geld komen ze toch wel in de loop der tijd.
Het feit dat het basis spel niet ontiegelijk duur is maakt het ook toegankelijker om het spel te spelen en je kunt zelf kiezen welke DLCs je zou willen spelen (want sommige van payday 2 zijn het niet waard).
Finalchaos @FPSUsername12 juni 2023 14:04
ik ga het niet kopen hoor. 40 euro of minder of meer boeit me niet. het spel is niks verbeterd ten opzichte van Payday2. Ze hadden net zo goed een expansion kunnen uitbrengen, maar PD3 bekt natuurlijk lekkerder. Maar dan hadden ze er ook echt werk van moeten maken. Het spel ziet er uit als PD2 of any other Playstation 2 spel. Beetje een GTA van 10jr geleden.
SHiNeye @Kannamori12 juni 2023 08:56
Ik dacht oprecht dat het een "Payday 2, nu op gamepass" trailer was. Ik had van 3 echt meer verwacht.
Finalchaos @Kannamori12 juni 2023 14:01
Het is idd precies Payday 2. Vrijwel geen vernieuwing te bespeuren. Het is het zoveelste bedrijf dat games uitbrengt met minimale investering om zoveel mogelijk geld te trekken.
World of Warcraft Dragonflight, Diablo 4, Payday 3, Voeg er nog maar een aantal toe aan deze lijst.
Het is een treurige trend geworden.
Gamestudios en Devs die een echt goede game willen brengen.. het is een zeldzaamheid zoals bijv Elden Ring.
LankHoar 11 juni 2023 22:05
Voor zij die net als ik Payday 2 nog niet gespeeld hebben maar wel willen proberen; die is momenteel gratis bij Epic: https://store.epicgames.com/en-US/p/payday-2-c66369
flippy @LankHoar12 juni 2023 00:13
het is gratis omdat het spel volzit met microtransacties en DLC. het is vrijwel onspeelbaar in basisuitvoering.
PdeBie @flippy12 juni 2023 07:43
Onspeelbaar? Waarom?

Of zijn de micro transacties van het pay2win type?
D3F @PdeBie12 juni 2023 08:29
Nee, je speelt namelijk in team verband tegen de computer. Het is een groot festijn aan maps. Sure, als 1 iemand de map heeft, kan iedereen in de party joinen. Maar als die persoon niet online zit, zit je met de standaard mappen. Voor de rest zijn het voornamelijk skins voor je wapen, nieuwe maskers en nieuwe personages om mee te spelen.

Op zich niet heel erg want het is vrijgeviger dan sommige andere games, maar toffer zou zijn als de mappen gratis waren om heel de player-base samen te houden.
PdeBie @D3F12 juni 2023 09:01
Dat klinkt niet als onspeelbaar om eerlijk te zijn. Beperkter vind ik een betere verwoording.
batjes @D3F12 juni 2023 12:59
De oplossing is best netjes. Je 'moet' samenwerken voor die maps, de populaire maps hebben lobbies genoeg. Mooi excuus om nieuwe friends te maken. Mijn halve Steam friendlist komt uit PD2.

Hoe Starbreeze de game onderhouden heeft over de jaren is heel erg netjes. De enorme hoeveelheid content die ook basegame spelers over de jaren gekregen hebben valt niets negatiefs voer te zeggen.

[Reactie gewijzigd door batjes op 23 juli 2024 04:27]

Splitinfinitive @D3F12 juni 2023 14:17
zitten sommige wapen ook niet achter bepaalde dlc. en builds die je "nodig" hebt voor het hoogste niveau?
GoldenLeafBird @PdeBie12 juni 2023 08:34
Het spel wordt een heel stuk makkelijker/speelbaarder met de DLCs, aangekochte wapens, etc.
sjirafje @GoldenLeafBird12 juni 2023 12:12
Dat vind ik echt niet waar. Payday 2 is echt heel goed speelbaar zonder aangekochte extra's. Sterker die extra missies en maps zie je alleen maar als je online wil spelen (en dan kun je ze ook gewoon joinen) anders zou je niet eens van het bestaan weten. Daarnaast bevat de basis echt ruim voldoende missies en wapens om je uren mee te vermaken. Enkele wapenskins, masks en outfits mis je wel maar die veranderen niets aan de gameplay.

Verder ben ik het tav de trailer van payday 3 het wel eens met de meerderheid dat het er nauwelijks beter uit ziet dan Payday 2. Wel heb ik het idee dat ik wat interessante nieuwe gamemechanics zie. Wat ik dan wel weer erg jammer vind is dat het er sterk op lijkt dat Payday 3 niet cross platform wordt. Wat mij betreft een gemiste kans.
batjes @GoldenLeafBird12 juni 2023 13:08
De DLC wapens heb je bijna niets aan. Ik heb de helft van die weapon packs gekocht en ik gebruik 1 DLC wapen, sporadisch.

Ze voelen heel leuk, fijn en OP, maar ze zijn veelal keihard generft op ammo. Net als die sniper pack, die mosin whatever is gratis en de beste. Ja leuk dat die ene DLC sniper door een bulldozers heen kan schieten, met maar 10 kogels oid ammo heb je daar niets aan. Ja leuk als je maar 3 bulldozers tegenkomt.

De echte voordeeltjes zoals granaten, kregen basegame spelers (na enige tijd) ook.

[Reactie gewijzigd door batjes op 23 juli 2024 04:27]

DieMitchell 11 juni 2023 21:56
ah daarom was payday 2 dus gratis bij epic
Dennis de Vries Redacteur 11 juni 2023 21:58
Werd er totaal niet enthousiast van, qua uiterlijk zag de gameplay er uit alsof het uit rechtstreeks uit de vorige generatie kwam. Payday 2 was leuk, maar die game is echt compleet uitgemolken door middel van kleine DLC's en microtransacties waardoor ik alle respect voor de ontwikkelaar ben verloren. Dat spel is inmiddels ook weer tien jaar oud.

Over die ontwikkelaar gesproken: Starbreeze Studios gaat sowieso niet zo lekker de afgelopen paar jaar (Bron, bron, bron, en bron). Volgens mij een compleet mismanaged gamestudio.

[Reactie gewijzigd door Dennis de Vries op 23 juli 2024 04:27]

Stetsed 11 juni 2023 22:11
Het probleem dat ik zie is dat er niet veel verandering is tussen 2 en 3. En dat het blijkt dat ze gewoon een nieuwe versie willen maken om er meer geld uit te melken.
Finalchaos @Stetsed12 juni 2023 14:07
precies. meer geld voor hun. minder voor jou. laat je maar flink nemen.
Lanfear89 11 juni 2023 22:29
Mja, hier word ik nog niet warm van, loud heeft me nooit geboeit. Stealth is waar de echte lol zit, helaas was dat vaak ook nog van 'questionable' kwaliteit (hostages die bij elke speler net ietjes anders liggen/zitten/lopen, 300 keer een hostage opnieuw laten liggen zodat 't koppie uiteindelijk wel uit zicht van de bewaking lag). Als ze stealth weten te fixen kan het nog wel eens wat worden.

En natuurlijk de eeuwige ellende dat als jij bij stealth 1 keer gezien wordt het gewoon klaar is, geen recovery mogelijk, want dat vuurgevecht ga je nevernooit winnen als je niet gespecced bent voor loud.

[Reactie gewijzigd door Lanfear89 op 23 juli 2024 04:27]

Jvann 11 juni 2023 23:09
Ziet er niet uit als een grafisch hoogstandje. Vind ik niet erg, zolang het maar beter geoptimaliseerd is dan Payday 2.
Verwijderd 11 juni 2023 22:46
Wow, retro graphics uit 2011, met dlc voor elke poep en scheet?
Finalchaos @Verwijderd12 juni 2023 14:08
ja klopt. de volgende cashgrab! laat je grabben zoals ik deed bij Diablo 4.
SinergyX
11 juni 2023 23:05
Bijna 600 uur in Payday 2 zitten, denk over de 1000 in Payday 1, laat maar komen :)

Hopelijk gaan ze niet direct richting het min/max wat einde van PD2 zo'n beetje enige optie was om nog missies te halen, zolang ze maar wel de kwaliteit van de eastereggs weer op het oude niveau krijgen :D
flippy @SinergyX12 juni 2023 00:15
als je denkt dat payday 2 nog wel te doen was is het uitendelijk alleen een beta versie van 3 geworden met hoeveel micrtransacties en DLC ze door je strot kunnen duwen voor je wegloopt.
lezzmeister @flippy12 juni 2023 16:30
Ik speel nog steeds wel eens Payday 1. Blijft vermakelijk. Payday 2 heb ik steeds niet gekocht omdat je zoveel DLC heb (en dan moet een ander online zijn om de maps te kunnen doen). Nu gratis op Epic maar echt onder de indruk, nee.

Payday 3 eventueel misschien wel kopen. Ik wacht wel op uitgebreide reviews en of demo.
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 08:28
Ik vond de gameplay wel tof uitzien, maar grafisch voelde en oogt hij verouderd, zou bijna zeggen dat het de zelfde engine / versie is als deel 2. Hierdoor heb ik meer het gevoel als een DLC voor deel 2 dan een nieuw deel. Wie weet word het grafisch nog wat opgepoetst, maar dat is een kwestie van afwachten.

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