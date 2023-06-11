Payday 3 krijgt eerste gameplaytrailer en releasedatum

Starbreeze heeft de eerste gameplaybeelden van Payday 3 getoond. Deze firstpersonshooter draait wederom om het beroven van banken. De game kreeg met de trailer ook een concrete releasedatum; Payday 3 verschijnt 21 september voor pc's, PS5 en Xbox Series X en S.

De Payday 3-trailer begint met een groep criminelen die een bankoverval plannen, gevolgd door beelden waarop de roof wordt uitgevoerd. De video toont vervolgens gevechten met de politie, gijzelingen, en ontsnappingspogingen. Ontwikkelaar Starbreeze schrijft in een persbericht dat de game nieuwe vaardigheden, wapens en gadgets krijgt. De verhaallijn van Payday 3 wordt gaandeweg uitgebreid met nieuwe content en uitdagingen die na release worden toegevoegd.

Starbreeze spreekt al sinds 2016 over Payday 3, maar deelde tot op heden weinig concrete details over de game. De studio kwam in de afgelopen jaren in geldproblemen, hoewel die inmiddels opgelost zijn. Starbreeze zei een paar jaar geleden dat de game in 2023 zou uitkomen, nadat het een distributiedeal sloot met uitgever Koch Media. De studio zei onlangs opnieuw dat de game dit jaar uitkomt en beloofde ook om deze zomer gameplaybeelden te tonen.