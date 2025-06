Titel Payday 3 Platform PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ontwikkelaar Starbreeze Studios Uitgever Deep Silver Releasedatum 21 september 2023

Starbreeze, de maker van de Payday-serie heeft het tweede deel lang in leven gehouden. De game kwam uit in 2013 en wordt tot op de dag van vandaag actief onderhouden en uitgebreid. Er zijn meer dan 50 DLC’s uitgekomen, waarvan de nieuwste in juni dit jaar. Daarnaast werkt het bedrijf al sinds 2016 aan een opvolger, Payday 3. Wij mochten even een rondje spelen met de bètaversie op gamescom.

Payday 3 is net als de vorige delen een co-op first person shooter heistgame. Je speelt altijd met zijn vieren, of dat nou menselijke medespelers zijn of bots. En het is de bedoeling dat je met elkaar het criminele pad op gaat en allerhande heists uitvoert. Meestal gaat het om beroven van banken of andere locaties waar veel geld te halen valt, maar soms moet je ook andere dure spullen ontvreemden, drugs vervoeren, of verkiezingscampagnes saboteren. Dat kan je doen door stealthy te werk te gaan en zonder dat de eigenaar of de beveiliging het doorheeft de boel te ontvreemden. Maar je kunt ook meteen je gekke masker opzetten en iedereen neermaaien om vervolgens met de buit te vertrekken. Meestal is het een combinatie van beide, maar als je de game speelt met doorgewinterde veteranen, een goed plan hebt en goed naar elkaar luistert, kan het geruisloos en geeft het een extra gevoel van voldoening als je eenmaal met je gestolen waar in je safehouse staat. Soms wordt de stealthaanpak ook extra beloond. Ik raad daarom ook aan om deze game vooral te spelen met mensen die je goed kent.

De game gaat verder waar deel twee geëindigd is. De inmiddels gepensioneerde Dallas, Chains, Wolf en Hoxton worden om onbekende reden weer terug het criminele circuit in getrokken en gaan aan de slag in New York. Ze worden daarbij geholpen door Mac, die gespeeld wordt door Ice-T.

De versie die wij op gamescom konden spelen, bevatte twee levels: de Gold & Sharke Incorporated bank en Port Jersey. De bank moet worden beroofd en dat kan op zowel de stealthy als de lompe manier. Hoewel ik deze stage graag stealthy had willen oplossen, hadden mijn medespelers andere plannen. Het is trouwens fijn om te merken dat proberen stealthy te zijn, iets subtieler gaat. Het is niet langer zo dat als je een beveiliger tegenkomt deze meteen alarm slaat en het meteen een knalfestijn wordt. Het is nu zo dat je eerst een paar keer wordt gewaarschuwd of zelfs weer naar een plek wordt geëscorteerd, waar je als burger wel mag zijn. Pas als je dat vaker doet of met getrokken wapen of masker op wordt gesnapt, wordt er logischerwijs direct alarm geslagen. Dit zijn mooie subtiele verbeteringen die de game naar een hoger niveau tillen.

Als het alarm echter afgaat en de politie erbij wordt gehaald, merk je wel dat de game iets ouder aanvoelt. De meeste beveiligers en politiemensen rennen als kip zonder kop op je af, waardoor je ze vrij makkelijk kunt neerschieten. Wellicht dat dat in de uiteindelijke versie beter is geregeld. Ik heb namelijk momenten meegemaakt dat zij opeens wel dekking zoeken of zich verschuilen achter collega’s met schilden.

De momenten dat ze met zijn allen op je afrennen, kan je misschien het gevoel geven dat de game makkelijk is, maar dat is niet het geval. Er komen meer dan genoeg mensen op je af om jou en je kameraden goed bezig te houden. Bovendien treffen de beveiligers verschillende maatregelen, waardoor je niet makkelijk weg kunt komen met je ‘getaway car’. Je kunt dit tegengaan door op zoek te gaan naar controls en deze uit te schakelen of om burgers te gijzelen. De andere speelbare missie is in de havens van Jersey, waar je quantumprocessoren uit scheepscontainers moet stelen. Ook in deze missie zag ik wat nieuwe elementen, zoals het gebruik van ziplines en throwing knives. Hoewel de laatste ook al zijn intrede had gedaan in een van de DLC’s voor Payday 2.

Gameplay en graphics

Als je op een afstandje naar de game kijkt terwijl je een paar maanden geleden nog in de weer bent geweest met de nieuwste DLC-content voor Payday 2, zal je waarschijnlijk het gevoel krijgen dat er niet zoveel is veranderd. Dat was in elk geval het gevoel dat mij af en toe bekroop, maar dat vond ik helemaal niet erg. Payday 2 zat namelijk al erg goed in elkaar en dit vervolg is grotendeels meer van hetzelfde, maar dan wel met betere graphics. De game draait nu nog op Unreal Engine 4, maar Starbreeze heeft hard gewerkt om het er modern genoeg uit te laten zien. Dat is ook te merken aan alle kleine elementen die kunnen worden gesloopt en de vele details. De game zal later worden bijgewerkt naar Unreal Engine 5.

Hetzelfde geldt voor de gameplay. Payday 3 speelt bijna hetzelfde als zijn voorganger en daar ben ik blij om. De eerdergenoemde veranderingen zijn een welkome toevoeging, maar in het algemeen is het nog steeds een lekkere shooter om te spelen. De verbeterde stealthonderdelen zijn een welkome toevoeging.

Voorlopige conclusie

We hebben lang moeten wachten op Payday 3 en het was fijn om er eventjes aan de slag mee te kunnen op gamescom. Hoewel de speelsessie wat aan de korte kant was en we een paar keer opnieuw moesten beginnen omdat we onze heists verpest hadden, heb ik mij erg vermaakt. Het voelde weer als vanouds om met zijn vieren ergens te infiltreren en te proberen er met de buit vandoor te gaan. En hoewel de game voelt als zijn voorganger, zit er genoeg vernieuwing in om toch vers aan te voelen. Sterker nog, ik ben blij dat zij er niet al te veel aan hebben veranderd, want deel 2 zat al erg goed in elkaar. Je zou kunnen zeggen dat Payday 3 eigenlijk een zwaar opgepoetste Payday 2 is, met een aantal vernieuwingen. Dat klinkt misschien negatief, maar het is juist een compliment. Payday 3 komt op 21 september 2023 uit voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S en gaat 40 euro kosten.