Rapport: gemeente Hollands Kroon had bij datacenters te weinig oog voor inwoners

Uit een rapport van onderzoeksbureau Berenschot blijkt dat er geen misstanden waren rond de vestiging van grote datacenters van Microsoft en Google in de gemeente Hollands Kroon. Toch is het rapport kritisch, omdat weinig rekening werd gehouden met de inwoners.

Het bestuur had volgens de onderzoekers vooral oog voor de positieve effecten van de datacenters, 'zoals werkgelegenheid'. De gemeente negeerde de negatieve gevolgen, waaronder het grote stroom- en koelwaterverbruik. Ook zeggen de onderzoekers dat de gemeente niet bevoegd was om toestemming te geven voor de bouw van de datacenters. Ten slotte is in het rapport te lezen dat de gemeente heeft ‘onderschat wat er nodig is van de ambtelijke organisatie voor een grootschalige ontwikkeling als deze’.

Het nieuwe gemeentebestuur heeft de resultaten van Berenschot in een reactie onderschreven. “We constateren daarbij dat, hoewel er feitelijk geen misstanden zijn geweest, er onvoldoende ruimte is genomen voor tussentijdse gesprekken tussen college, raad en samenleving”, klinkt het. Het bestuur laat de zaak samen met de gemeenteraad onderzoeken. Het college van Hollands Kroon komt op 18 april met ‘een uitgebreide bestuurlijke reactie’.

In de gemeente is ook ophef ontstaan omdat een ‘kleine kring van bestuurders en ambtenaren’ een kaart van Hollands Kroon heeft aangepast zodat het mogelijk werd voor techbedrijven om de datacenters te bouwen. De vorige gemeenteraad keurde de aangepaste kaart goed. Doordat de kaart werd aangepast, konden datacenters van de Amerikaanse techreuzen Google en Microsoft opeens op een veel groter gebied worden gebouwd in de gemeente.

De kaart vond zijn weg naar de omgevingsvisie van Hollands Kroon, een instrument waarin provincies en gemeenten de langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving en hun grondgebied vastleggen. De vorige gemeenteraad stemde in met de nieuwe kaart, stellen de onderzoekers. Hoe de kaart in de omgevingsvisie is terechtgekomen, is niet bekend. De onderzoekers zeggen wel dat het 'duidelijk is dat er in eerdere versies van de omgevingsvisie een ander kaartje heeft gestaan’.