Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 9 juni 2017 10:50, 61 reacties • Feedback

Microsoft heeft een manier gevonden om extra videogeheugen vrij te geven voor ontwikkelaars bij de komende Scorpio-console. Ontwikkelaars kunnen daarom geen 8 maar 9GB gddr5 voor games gebruiken. De console gaat volgens een gerucht 'Xbox 10 S' heten.

Volgens Mike Ybarra, vicepresident van de Xbox-divisie bij Microsoft, blijft het bedrijf sleutelen aan de Scorpio. Aanvankelijk meldde Microsoft 4GB van de 12GB gddr5 te claimen voor systeemfuncties, maar volgens Ybarra is dit teruggebracht tot 3GB, waarmee 9GB beschikbaar is voor games. Aangezien het geheugen ook als cache gebruikt wordt, profiteren alle games van de extra GB, aldus Ybarra, ook als ze niet geoptimaliseerd zijn voor 9GB.

De huidige Xbox One reserveert 3GB van de 8GB ddr3 voor systeemfuncties. Microsoft liet bij de introductie weten dat de Scorpio een extra gigabyte nodig had om de interface op 4k te kunnen draaien. Welke work-around het bedrijf heeft toegepast waardoor dit niet meer nodig is, is niet bekend.

Volgens The Verge gaat Microsoft de Scorpio uitbrengen onder de naam 'Xbox 10 S' en streeft het concern ernaar van het apparaat een pc voor de woonkamer te maken. De site leidt de naam af uit een teaser voor de E3, waarin de tekst 'X10S101-317' te zien is. 'X10S' zou voor Xbox 10 S staan, terwijl '101317' naar 13 oktober 2017 zou verwijzen, de datum vanaf wanneer de console te koop zou zijn.