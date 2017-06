Xbox One X downloadt automatisch 4k-gamebestanden ongeacht tv-resolutie

Microsoft heeft gezegd dat de Xbox One X automatisch 4k-gamebestanden zal downloaden, ook al is de console aangesloten op een tv met een full-hd-resolutie. Oudere Xbox-consoles zullen deze 4k-bestanden links laten liggen, waardoor de installatiegrootte per console verschilt.

De Xbox One X is de enige Xbox-console die '4k-assets' zal downloaden voor compatibele games. De standaard 1080p-bestanden zullen door Xbox One S worden binnengehaald. Daardoor zullen de oudere Xbox-consoles geen grotere bestanden binnenhalen dan noodzakelijk is voor de specificaties van deze apparaten. Microsoft wil dat automatisch de juiste textures en bestanden worden gedownload die geschikt zijn voor de specifieke gebruikte Xbox-console. Dat heeft het bedrijf gezegd tegen de website Stevivor.

Dit betekent dat de installatiegrootte van games sterk kan verschillen tussen bijvoorbeeld de Xbox One en de Xbox One X. Dit onderwerp kwam ter sprake op basis van Forza Motorsport 7, een 4k-compatibele game met een installatiegrootte van 100GB voor de Xbox One X. Microsoft zal ontwikkelaars tools verschaffen om de downloads voor elke specifieke console zo efficiënt mogelijk te maken. Daardoor zal Forza Motorsport 7 voor de Xbox One S een minder grote download vormen.

De Xbox One X werd op de E3-gamebeurs in Los Angeles onthuld en is de opvolger van de Xbox One S. De console komt op 7 november 2017 uit voor een prijs van 500 euro. Het apparaat is niet alleen Microsofts snelste, maar ook de kleinste console die de fabrikant ooit bouwde. Tweakers heeft eerder deze maand een videopreview van de console gemaakt.

Terugkijken: videopreview van de Xbox One X, tijdens de E3-gamebeurs in Los Angeles.