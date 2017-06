Door Mark Hendrikman, zondag 11 juni 2017 23:36, 68 reacties • Feedback

Project Scorpio, de 4k-capabele gameconsole van Microsoft, heet vanaf nu de Xbox One X. De spelcomputer ondersteunt naast 4k ook hdr-beeld en zal vanaf 7 november van dit jaar in de winkels liggen. De console zal 499 dollar kosten. Een europrijs is nog niet bekend.

Kareem Choudhry, hoofd van software engineering bij de Xbox-divisie van Microsoft geeft de details prijs tijdens de E3-persconferentie van Microsoft in Los Angeles. Choudhry vertelt kort over de technische kant van de nieuwe console, maar daarbij onthult hij echter niets dat Microsoft niet al eerder bekend heeft gemaakt, zoals het feit dat de 4k-console aan supersampling doet wanneer deze aangesloten is op een 1080p-display.

Choudhry komt wel met nieuwe informatie op het gebied van de koeling van de processor van de console. Deze is namelijk uitgerust met een vapor chamber, die extra efficiënte koelprestaties mogelijk maakt. Daarnaast zal de Xbox One X 'de kleinste Xbox-console zijn die Microsoft ooit heeft gemaakt'. Precieze afmetingen geeft de Microsoft-ontwikkelaar echter niet prijs op dit moment.

Update, maandag 12:46: prijs van de console toegevoegd.