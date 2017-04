Door Julian Huijbregts, donderdag 6 april 2017 16:06, 69 reacties • Feedback

Microsoft heeft uitgebreide details over de hardware van Xbox 'Scorpio' bekendgemaakt. De Polaris-gpu heeft 40 compute units geklokt op 1176MHz. Hardwarematige DX12-implementatie in de command processor moet een groot snelheidsvoordeel in DX12-games opleveren.

De gpu van komende Xbox-console bestaat uit 40 compute units met een kloksnelheid van 1172MHz. Dat is een flinke verhoging ten opzichte van de Xbox One, die 12 cu's heeft met een snelheid van 853MHz. Ook heeft de nieuwe Xbox meer grafische rekenkracht dan de PlayStation 4 Pro, die over 36 cu's op 911MHz beschikt.

De gpu is gebaseerd op AMD's Polaris-gpu, die ook in de RX 480 zit. Die videokaart heeft 36 cu's met een snelheid van 1266MHz. Hoewel de gpu in de basis gelijk is aan die van videokaarten voor pc's, betreft het volgens Microsoft een custom versie met veel aanpassingen die specifiek voor de console zijn gemaakt.

Volgens Microsoft is er aan de command processor van de gpu hardwarematige DirectX 12-implementatie toegevoegd. Games die van DX12 gebruikmaken, zouden daardoor veel efficiënter kunnen draaien. Draw calls die nu duizenden instructies kosten, kunnen met de nieuwe implementatie in 11 instructies afgehandeld worden. Onder andere in games zoals Battlefield 1, Gears of War 4 en nieuwe Forza-titels zou dat merkbaar moeten zijn.

Microsoft spreekt van een Scorpio Engine. Daaronder schaart de consolebouwer de soc die onder andere de cpu, gpu en geheugencontroller bevat. Het is een chip met 7 miljard transistors die gemaakt is op het 16nm-finfet-procedé van TSMC met een oppervlak van 360mm2. Net als de Xbox One, de PlayStation 4 en de PlayStation 4 Pro heeft de processor acht cores. Het zou gaan om doorontwikkelde AMD Jaguar-cores, met verschillende aanpassingen. De kloksnelheid is verhoogd van 1,7GHz naar 2,3GHz en er is in totaal 4MB L2-cache aanwezig.

In de console zit 12GB gddr5-geheugen op 6,8Gbit/s, goed voor een totale bandbreedte van 326Gbit/s. Er is 8GB van het geheugen beschikbaar voor games. De rest van het geheugen wordt ingezet voor achtergrondprocessen en het renderen van de interface in 4k-resolutie.

Volgens Microsoft zijn er zestig gamespecifieke aanpassingen gemaakt aan de gpu-pipeline. De hardware van Scorpio is aangepast en geoptimaliseerd voor populaire game-engines. Dat heeft Microsoft gedaan door te kijken wat de bottlenecks zijn op de huidige Xbox One-console.

Ook huidige Xbox-games zouden daardoor eenvoudig geoptimaliseerd kunnen worden voor de nieuwe console. Zo demonstreerde Microsoft Forza Motorsport 6 in native 4k-resolutie met 60fps. Daarbij zou de gpu maar voor 66 procent belast worden. Het omzetten van de engine naar Scorpio zou in twee dagen zijn gedaan. Het doel van Microsoft is dat games die momenteel op de Xbox One S in 1080p of 900p draaien, op de nieuwe console in 4k gaan draaien.

Ook heeft Microsoft bevestigd dat Scorpio niet alleen voordelen zal bieden voor bezitters van 4k-tv's. Games worden gedownscaled van 4k naar 1080p-resolutie als er op een fullhd-tv gespeeld wordt. Dat levert scherpere beelden op door super sampling.

De details over de hardware zijn bekendgemaakt in een serie artikelen en video's van Digital Foundry en Eurogamer. Microsoft heeft de website voorzien van uitgebreide technische gegevens over de nieuwe console, die in het najaar uit zal komen. De naam van de nieuwe console is nog niet bekendgemaakt. Vooralsnog draagt de console de projectnaam 'Scorpio'.

Project Scorpio Xbox One PS4 Pro Cpu 8 custom x86-cores @2,3GHz 8 custom Jaguar-cores @1,75GHz 8 Jaguar-cores @2,1GHz Gpu 40 custom compute units @ 1172MHz 12 GCN compute units @ 853MHz (Xbox One S @ 914MHz) 36 improved GCN compute units @ 911MHz Geheugen 12GB GDDR5 8GB DDR3/32MB ESRAM 8GB GDDR5 Geheugen-bandbreedte 326GB/s DDR3: 68GB/s, ESRAM @ max 204GB/s (Xbox One S: 219GB/s) 218GB/s Hdd 2,5", 1TB 2,5" 500GB/1TB/2TB 2,5", 1TB Odd 4K UHD Blu-ray Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) Blu-ray



Project Scorpio-moederbord