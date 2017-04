Door Julian Huijbregts, donderdag 13 april 2017 08:20, 9 reacties • Feedback

Microsoft gaat het mogelijk maken voor gebruikers om hun geld terug te vragen als zij niet tevreden zijn met de aanschaf van een app of game voor Windows 10 of de Xbox One. Dat kan tot twee weken na aanschaf, mits de game niet langer dan twee uur is gespeeld.

Xbox-gebruikers die toegang hebben tot het alfagedeelte van het Insiders-programma hebben de functie al tot hun beschikking gekregen. Dat melden onder andere Ars Technica en gebruikers op Reddit. Microsoft noemt de functie 'Self-Service Refunds' en gaat deze invoeren voor de Windows App Store en de Xbox Store. Wanneer alle gebruikers de mogelijkheid krijgen is nog niet bekend.

Om geld terug te vragen moeten klanten naar hun Microsoft-accountpagina gaan. Bij de geschiedenis van gemaakte bestellingen verschijnt een optie om geld terug te vragen. Een refund kan worden aangevraagd als het betreffende spel of programma met alle accounts maximaal twee uur is gebruikt. Valve voerde in 2015 op Steam al de mogelijkheid in om geld terug te vragen na aanschaf van een game. Dat bedrijf hanteert dezelfde voorwaarden.