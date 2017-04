Door Julian Huijbregts, donderdag 13 april 2017 08:04, 16 reacties • Feedback

Videokaartenmaker Galax heeft de GTX 1070 Katana gepresenteerd. De videokaart is 16mm dun en neemt daardoor maar één slot aan ruimte in. De koeler bestaat uit een vapor chamber en een dunne ventilator.

Galax spreekt over een 'turbo radiator' en doelt daarmee op de radiale fan die de lucht over het koperen koelblok met vapor chamber blaast. Het ontwerp van de koeler is vergelijkbaar met de Founders Edition van de GTX 10-kaarten, maar dan een stuk dunner. De fabrikant geeft geen informatie over de koelprestaties of geluidsdruk van de kaart.

De videokaart heeft een baseclock van 1518MHz en een boostclock van 1708MHz. Dat is marginaal hoger dan de kloksnelheden die Nvidia opgeeft als referentie. Galax maakt gebruik van een eigen ontworpen pcb en de kaart is 26,7cm lang. Aan de achterkant zijn een hdmi 2.0b- displayport 1.4- en een dvi-d-aansluitingen te vinden.

Dankzij het dunne ontwerp moet de kaart in behuizingen passen waarin weinig ruimte is. Ook is het mogelijk om twee kaarten te combineren en een sli-opstelling. Het is niet bekend in welke landen Galax de kaart uitbrengt en wat de Katana-uitvoering van de GTX 1070 kost.