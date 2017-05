Door Julian Huijbregts, maandag 22 mei 2017 10:23, 11 reacties • Feedback

Videokaartenfabrikant HIS komt met singleslotversies van de Radeon RX 550-videokaart. De dunne uitvoering is beschikbaar met videogeheugen van 2GB en 4GB. Beide kaarten hebben een ventilator die niet draait als de gpu niet in gebruik is.

De kaarten zijn voorzien van een hdmi 2.0b, displayport 1.4 en dvi-d. Van iedere aansluiting is er één aanwezig. HIS geeft de gpu van de dunne RX 550-kaarten een boostsnelheid van 1203MHz, iets hoger dan de referentiesnelheid van 1183MHz.

HIS voorziet de videokaarten van zijn Slim-iCooler, een ventilator met elf bladen. Als de gpu niet intensief wordt gebruikt, dan draait de ventilator niet. De videokaart wordt gevoed via het pcie-slot, een voedingsstekker is niet nodig. Het ontwerp is gelijk aan de singleslotversies van de RX 460 die HIS eerder uitbracht.

De Radeon RX 550 is een budgetvideokaart die beschikt over 8 compute-units en 512 streamprocessors. Dat is precies de helft van de RX 560-gpu. De videokaart heeft een 128bit-geheugenbus. Volgens HIS zijn de singleslotversies per direct beschikbaar.