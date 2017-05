Door Julian Huijbregts, vrijdag 12 mei 2017 09:01, 28 reacties • Feedback

Inno3D komt met een GTX 1050 Ti die maar één slot aan ruimte inneemt. De videokaart heeft een dunne heatsink en ventilator. Afgezien van het afwijkende formaat is de kaart vergelijkbaar met andere 1050 Ti-kaarten.

Veel details geeft Inno3D niet over de dunne GTX 1050 Ti, die de naam 1-Slot-Edition heeft gekregen. De fabrikant gaat niet in op de koeling van de kaart, maar hij lijkt over een metalen shroud te beschikken met daaronder een platte heatsink.

Wat specificaties betreft heeft Inno3D de GTX 1050 Ti verder gelijk gehouden aan het referentiemodel zoals Nvidia dat voorschrijft. De baseclock is 1290MHz met een boost naar 1392MHz. Er is 4GB gddr5-geheugen aanwezig, dat draait op 1752MHz. De kaart is 211mm lang en heeft drie aansluitmogelijkheden: dvi-d, displayport 1.4 en hdmi 2.0b.

Galax bracht eerder al een singleslot-versie van een GTX 1070 uit. De dunne videokaarten kunnen gebruikt worden in systemen die geen ruimte bieden voor videokaarten die twee slots innemen. Er zijn veel kleine oem-pc's op de markt waarbij dat het geval is.