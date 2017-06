Door Bauke Schievink, zondag 11 juni 2017 12:17, 35 reacties • Feedback

OnePlus heeft bevestigd dat het zijn smartphone OnePlus 2 geen update gaat geven naar Android Nougat, met versienummer 7. Dat is in tegenspraak met eerdere berichten, waarbij het bedrijf juist aangaf wel een update te zullen uitbrengen.

De Chinese smartphonefabrikant maakte het nieuws bekend in een interview met Android Authority. Volgens een woordvoerder van OnePlus is de reden voor het niet uitbrengen van de update dat het bedrijf 'tijdens het maken van de OnePlus 2 niet de infrastructuur voor het maken van software had, die het nu heeft'. Daar weidde de woordvoerder verder niet over uit.

Aanvankelijk had OnePlus juist beloofd dat de smartphone twee jaar lang aan ondersteuning zou krijgen op het gebied van nieuwe Android-versies. Ook heeft de Chinese fabrikant in een eerder stadium aangegeven dat er aan de softwareupdate zou worden gewerkt. Gebruikers klaagden al eerder over gebroken beloftes van OnePlus op het gebied van updates, en werden er al vermoedens geuit over het niet uitbrengen van de Nougat-update voor de OnePlus 2.