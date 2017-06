Door Bauke Schievink, zondag 11 juni 2017 11:34, 2 reacties • Feedback

Western Digital zou naar verluidt zijn bod op de nand-geheugendivisie van Toshiba hebben verhoogd tot een bedrag van 18 miljard dollar, omgerekend ongeveer 16 miljard euro. Er woedt al geruime tijd een strijd rondom Toshibas chipdivisie.

Het bod zou een laatste poging zijn van Western Digital om de tak binnen Toshiba over te nemen, zo meldt een bron aan persbureau Reuters. Alhoewel het bedrijf zelf niets naar buiten heeft gebracht, zou het bod donderdag officieel gepresenteerd moeten worden, aldus Reuters.

Vorige maand stapte Western Digital nog naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie van de hand doet. Volgens het bedrijf is de verkoop in strijd met de voorwaarden van de joint venture tussen Western Digitals dochterbedrijf SanDisk en Toshiba. De arbitragezaak vindt in Californië plaats en heeft als doel de oprichting van Toshiba Memory terug te draaien. Door het conflict reageerde de Japanse overheid door beide bedrijven te manen om te blijven samenwerken. Japan zei echter ook niet te zullen interveniëren.

Toshiba zou bezorgd zijn dat een overname van de nand-divisie door Western Digital zou kunnen leiden tot antitrustonderzoeken. Dat komt omdat Western Digital al een grote producten van nand-geheugen is, en met de overname van Toshibas chipdivisie zijn positie nog verder zou kunnen versterken.