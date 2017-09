'Western Digital heeft aangeboden zich terug te trekken uit bod op Toshiba'

Western Digital zou hebben aangeboden om zich terug te trekken uit de groep die in de race is om de nandgeheugendivisie van Toshiba over te nemen. Als tegenprestatie wil WD een stevigere positie in de huidige joint venture tussen Western Digitals dochterbedrijf SanDisk en Toshiba.

Dat meldt Reuters op basis van twee bronnen die bekend zijn met de stand van zaken in de overnamestrijd. Als Western Digital zich terugtrekt, zou dat de overname kunnen versnellen. De gesprekken duren langer dan gepland, mede omdat de groep overnamekandidaten waar WD bij hoort en Toshiba het niet eens kunnen worden over het belang dat WD krijgt in het bedrijf. Toshiba zou dat belang willen beperken om langdurende onderzoeken van mededingingsautoriteiten te vermijden.

Onlangs heeft WD aan Toshiba aangeboden de nandgeheugendivisie van de Japanse fabrikant over te nemen, zonder zeggenschap te krijgen over het bedrijf. Dankzij die concessie hoopt WD dat Toshiba de chiptak wil verkopen aan het Amerikaanse bedrijf. WD had aangeboden genoegen te nemen met maximaal een derde van de stemmen.

Een consortium met WD, dat geleid wordt door een Japans overheidsfonds, zou omgerekend ongeveer 14,7 miljard euro willen bieden voor de chipdivisie van de Japanse fabrikant. Onlangs werd bekend dat een consortium met daarin onder andere Apple en SK Hynix omgerekend 15,1 miljard euro heeft geboden op de nandgeheugendivisie.

Toshiba en WD zijn al even verwikkeld in een juridisch gevecht over de overname van de geheugendivisie, waarbij de bedrijven elkaar over en weer beschuldigingen maken. In juni klaagde Toshiba WD aan voor het frustreren van de verkoop van de divisie, en WD zou zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke concurrentie. Toshiba eiste een schadevergoeding van omgerekend 942 miljoen euro. Eerder stapte WD nog naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba de chipdivisie van de hand doet.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.