WD wil Toshiba's geheugendivisie overnemen zonder zeggenschap te krijgen

Western Digital heeft Toshiba aangeboden de nandgeheugendivisie van de Japanse fabrikant over te nemen zonder zeggenschap te krijgen over het bedrijf. Dankzij die concessie hoopt WD dat Toshiba de chiptak wil verkopen aan het Amerikaanse bedrijf.

Bij een overname krijgt het bedrijf dat een divisie overneemt, de controle om beslissingen te nemen over de strategie. WD heeft echter aangeboden genoegen te nemen met maximaal een derde van de stemmen, meldt persbureau Reuters. Daarmee zou WD alleen met steun van andere aandeelhouders beslissingen kunnen nemen.

Een consortium met WD zou omgerekend ongeveer 14,7 miljard euro bieden voor de chipdivisie van de Japanse fabrikant, maar Toshiba is niet genegen om het consortium met daarin WD te verkopen, omdat beide bedrijven in een juridisch gevecht verwikkeld zijn. Toshiba en SanDisk hadden een joint venture op het gebied van nandproductie en WD zou zich volgens Toshiba hebben bemoeid met het biedingsproces nadat het SanDisk had overgenomen.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks financiële tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.