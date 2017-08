Afbeeldingen tonen kleine high-end Sony Xperia-smartphone

Er zijn afbeeldingen online verschenen van wat de Sony Xperia XZ1 Compact zou zijn, een kleine high-end smartphone van de Japanse fabrikant. De afbeeldingen tonen een relatief dikke behuizing en dezelfde camera als bij de grote Xperia XZ1.

De Duitse telecomjournalist Roland Quandt heeft de afbeeldingen online gezet. Ze tonen een smartphone met vermoedelijk een kunststof behuizing, omdat de telefoon niet glimt zoals glas normaal gesproken doet. Bovendien zijn er geen antennelijnen zichtbaar, die vaak wijzen op een metalen behuizing.

De afmetingen van het toestel lijken vrijwel gelijk aan die van de Xperia X Compact van vorig jaar en de Z5 Compact van 2015. Volgens geruchten beschikt de nieuwe Compact-telefoon over een 4,6"-scherm, wat even groot is als het scherm van beide voorgaande telefoons. De soc zou een Snapdragon 835 van Qualcomm zijn, de nieuwste high-end processor van de Amerikaanse processormaker.

Sony maakte steevast compacte versies van zijn high-end telefoons, maar week daar vorig jaar vanaf met de Xperia X Compact, die minder krachtige hardware aan boord had dan in die tijd gebruikelijk was voor high-end modellen.