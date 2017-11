Veel mensen denken al jaren dat het een lucratieve niche in de smartphonemarkt zou moeten zijn: capabele, kleine smartphones. Apple dook erop met de iPhone SE, maar geen enkele andere fabrikant volgde. Ook kleine Chinese fabrikanten, die vaak Apple tot in de kleinste details hebben gekopieerd, maakten niet in groten getale compacte en capabele Android-smartphones. Zelfs Sony, dat als enige nog een kleine smartphone met grootse prestaties in het assortiment had, liet het vorig jaar lelijk liggen met de Xperia X Compact, een kleinere versie van een toch al niet zo grote midrange-smartphone. De reacties waren uiteraard aan de lauwe kant.

Gelukkig is Sony tot inkeer gekomen en dit keer zien we weer een compacte smartphone met high-end specs en features. In ons testlab bleek: zijn naam is klein, maar zijn daden benne, in elk geval in sommige opzichten, heel groot.