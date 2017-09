Topman Sony: volgende generatie Xperia-smartphones heeft ander design

De volgende generatie Xperia-smartphones heeft volgens een topman van Sony een ander ontwerp. De Japanse fabrikant houdt sinds begin 2013 vast aan het Omnibalance-design voor zijn high-end smartphones, maar zal dat vermoedelijk dus gaan loslaten.

De topman laat in het interview met Indian Express weinig los over de komende generatie van smartphones, omdat die nog niet zijn aangekondigd. Hij zegt wel dat de nieuwe lijn van producten 'binnenkort' zal verschijnen, al ligt het niet voor de hand dat de fabrikant de nieuwe smartphones nog dit jaar zal presenteren.

Sony gebruikt sinds 2013 een ontwerp dat het Omnibalance noemt. Daarbij maakt de Japanse fabrikant gebruik van strakke lijnen, zonder knoppen of scanners aan de voor- of achterkant en zonder bijvoorbeeld een camera die uitsteekt. Veel van de ontwerpen zijn bovendien van glas aan de voor- en achterkant, met een metalen frame daartussen. Wel zijn er sinds 2013 variaties geweest en details aangepast. Zo hebben de hoekjes een element gekregen om stoten op te vangen en is de metalen ronde knop op dure modellen vervangen door een vingerafdrukscanner.

Ten opzichte van de concurrentie valt op dat Sony gebruik maakt van grote bezels rondom het scherm, waar veel andere high-end smartphones de afmetingen proberen te verminderen door die bezels juist te verminderen. Er zijn tot nu toe geen geruchten geweest over de volgende generatie Xperia's. Sony heeft deze maand zijn Xperia XZ1 en XZ1 Compact uitgebracht.

Xperia-smartphones van de afgelopen jaren