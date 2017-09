Apple brengt eerste bèta uit van watchOS 4.1 met Apple Music-streaming

Apple heeft de eerste bta uitgebracht van watchOS 4.1 voor de Apple Watch. In de bta zitten voor het eerst functies om muziek te streamen via Apple Music zonder dat een iPhone verbonden is. Ook de Radio-app zit nu in de firmware.

De bèta is beschikbaar voor ontwikkelaars, meldt 9to5 Mac. Apple had tijdens het eigen evenement enkele weken geleden beloofd dat de nieuwe Series 3-horloges met 4g-ondersteuning via mobiele netwerken via Apple Music muziek konden gaan streamen, maar de functie was afwezig in watchOS 4.0, waarmee het horloge op de markt verscheen. Apple heeft al eerder beloofd dat muziek streamen via het 4g-horloge vanaf oktober zou moeten kunnen.

Voor het streamen van muziek via Apple Music en radiostations via Radio is een Series 3-model met 4g-ondersteuning vereist. Apple heeft dat model nog niet in de Benelux uitgebracht, omdat er vooralsnog geen providers zijn met wie de fabrikant een deal heeft gesloten voor het aanbieden van abonnementen voor het horloge. Het is onbekend wanneer dat zal gebeuren en welke providers data-abonnementen voor de Apple Watch gaan verkopen.

Behalve watchOS 4.1 zijn er ook bèta's uitgekomen van iOS 11.1, tvOS 11.1 en macOS High Sierra 10.13.1. Die lijken vooral gericht op het fixen van bugs en niet op het toevoegen van nieuwe features.