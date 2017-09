Google maakt YouTube-functie onklaar op Amazon-speaker met scherm

Google heeft de YouTube-app op de Echo Show van concurrent Amazon onklaar gemaakt. De videodienst werkte op het apparaat, maar sinds onlangs toont het Amazon-product een melding dat Google de YouTube-dienst heeft uitgezet.

Volgens een statement dat Amazon naar techsite The Verge heeft gestuurd heeft Google geen uitleg gegeven over het stopzetten van YouTube en heeft de zoekgigant de gebruikers van het apparaat niets van tevoren laten weten. De Amazon Echo Show is een kruising tussen een tablet en een speaker en heeft een 7"-touchscreen.

Google laat weten dat het lang overleg heeft gevoerd met Amazon over het inbouwen van functies die de zoekgigant noodzakelijk acht voor YouTube. Daaronder zitten vermoedelijk de mogelijkheid voor gebruikers om zich te abonneren op een kanaal, gokt The Verge. Google noemt het schenden van de gebruiksovereenkomst als reden voor het stopzetten van de dienst.

Het is niet voor het eerst dat Google een YouTube-app van een concurrent onklaar maakt. Vier jaar geleden deed de zoekgigant dat met de YouTube-app van Microsoft voor zijn mobiele platform Windows Phone. Er zijn voor dat platform wel alternatieve apps beschikbaar.

Afbeelding: Engadget