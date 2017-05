Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 15:20, 16 reacties • Feedback

Diensten van externe ontwikkelaars voor Amazons spraakgestuurde digitale assistent Alexa kunnen advertenties krijgen. Een bedrijf biedt ontwikkelaars vanaf deze week een dienst om zes tot vijftien seconden durende advertenties te laten afspelen op speakers van consumenten.

Onder meer de Amerikaanse sportzender ESPN en fastfoodketen Wendy's behoren tot de eerste adverteerders op het platform, claimt VoiceLabs. Hoewel advertenties volgens de voorwaarden van Amazon voor ontwikkelaars niet mogen, heeft Amazon nooit actie ondernomen tegen ontwikkelaars die al eerder op eigen houtje advertenties lieten afspelen via skills.

Via VoiceLabs kunnen makers van diensten, die bij Alexa 'skills' heten, de advertenties integreren en zo geld verdienen aan het gebruik van hun dienst. Die advertenties zijn bovendien interactief en dat betekent dat gebruikers erop kunnen reageren. De audioadvertenties duren tussen zes en vijftien seconden.

Het is voor het eerst dat er een dienst is om advertenties te integreren in de digitale assistent voor slimme speakers. Wel probeerde Burger King via een tv-commercial Google Home-speakers bij gebruikers thuis een opdracht te laten uitvoeren, maar de zoekgigant deactiveerde de opdracht binnen enkele uren.