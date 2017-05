Door Olaf van Miltenburg, woensdag 10 mei 2017 10:33, 45 reacties • Feedback

Submitter: -8-

Microsoft werkt naar verluidt aan de HomeHub-functionaliteit voor Windows 10 die de pc tot centraal onderdeel in smarthomes moet maken. Het bedrijf zou van plan zijn om bediening mogelijk te maken voor accessoires als Philips Hue, Nest en SmartThings.

Onderdeel van HomeHub is een nieuwe schermweergave die altijd aanstaat, en die leden van huishoudens de mogelijkheid geeft agenda-items, to-do-lijstjes en notities vast te pinnen. Ook kunnen familieleden een desktopweergave delen voor gezamenlijke inzage in bijvoorbeeld een agenda. De functie zou handig zijn voor kleinere hardware met schermen, vergelijkbaar met de Echo Show, die dinsdag door Amazon werd geopenbaard. Onder andere HP en Lenovo zouden aan kleine all-in-ones voor in de huiskamer of de keuken werken.

De persoonlijke assistent van Microsoft, Cortana, is daarbij te gebruiken voor de bediening via stemcommando's. Microsoft zou plannen hebben om smarthomeproducten als Philips Hue, Nest, Insteon, Wink en SmartThings te ondersteunen met de Home-app. Volgens The Verge, dat inzage heeft gehad in de plannen, houdt Microsoft op 23 mei een evenement in China waar meer wordt bekendgemaakt over HomeHub.