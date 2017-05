Door Olaf van Miltenburg, woensdag 10 mei 2017 10:53, 8 reacties • Feedback

De Video Electronics Standards Association heeft een Special Interest Group in het leven geroepen om zich te richten op standaardisatie op de markten voor augmented en virtual reality. Volgens de organisatie moeten apparaten kunnen samenwerken voor verdere adoptie van ar en vr.

De VESA AR/VR SIG gaat zich bezighouden met de standaardisatie van connectors, protocollen, drivers en application layers. De werkgroep komt vervolgens met suggesties om bestaande VESA-standaarden aan te passen en voorstellen aan derde partijen om hun standaarden te wijzigen. De SIG zoekt dan ook samenwerking met andere standaardisatieorganisaties en bedrijven in verschillende sectoren, waaronder headsetmakers, makers van lenzen enzovoorts.

VESA is de organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor de displayport-standaard. Volgens VESA-topman Bill Lempesis groeit de markt voor ar- en vr-producten enorm, maar is het de vraag hoe en wanneer producten met elkaar kunnen samenwerken. "Volgens ons is er geen andere standaardisatieorganisatie die zich richt op interoperabiliteit van ar- en vr-producten", stelt hij.

Er zijn wel partijen die zich hierop richten. Zo onderzoekt Khronos, de organisatie achter onder andere de OpenGL- en Vulkan-api's, een open api die met alle vr-platforms kan samenwerken. Ook Razers OSVR is bedoeld als open standaard waarmee fabrikanten software en hardware kunnen maken die goed op elkaar aansluiten.