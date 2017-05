Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 11:02, 13 reacties • Feedback

System 3 brengt op 26 mei een nieuwe versie van zijn klassieke strategiegame Constructor uit. De remake van de humoristische city builder wordt gemaakt door dezelfde ontwikkelaar als het origineel. Constructor kwam in 1997 uit voor MS-DOS.

In Constructor nemen spelers de leiding over een bouwbedrijf en moeten ze het tegen andere bedrijven opnemen om zoveel mogelijk van de stad te veroveren. Daarbij kunnen diverse maatregelen ingezet worden, waaronder de Psycho, Killer Clown, Thief en Gangster. Deze onverlaten kunnen ook door de computer tegen de speler ingezet worden.

Net als de oorspronkelijke game uit 1997 heeft de remake van Constructor een isometrisch perspectief. De nieuwe versie krijgt echter verbeterde graphics, meer zoommogelijkheden en een verbeterde interface. Daarnaast krijgt de game nieuwe spelmodi en kaarten.

De remake werd in 2015 aangekondigd en is sindsdien meer dan eens uitgesteld. In een persbericht maakt uitgever Bigben Interactive nu bekend dat Constructor op 26 mei wordt uitgebracht. De game komt naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Op de website van ontwikkelaar System 3 staat ook een Nintendo Switch-versie, maar of die daadwerkelijk komt, is onduidelijk.

Constructor verscheen in 1997 voor MS-DOS en een jaar later kwamen er versies voor de PlayStation, Mac OS en Windows. In 2010 bracht System 3 de game nog eens uit voor de Sony PSP en PlayStation 3 als download via PSN.