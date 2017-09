'Samsung werkt aan 1000fps-camerasensor voor smartphones'

Volgens de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times werkt Samsung aan een camerasensor voor telefoons die opnames kan maken met 1000fps. Net als Sony zou Samsung daarvoor een sensor met ge´ntegreerd dram gaan gebruiken.

De krant baseert zich op 'bronnen uit de industrie', die melden dat Samsung in november begint met de massaproductie van een beeldsensor die uit drie lagen bestaat. Het bedrijf zou op dit moment de benodigde apparatuur in bestelling hebben. Samsung gaat waarschijnlijk sensoren maken die vergelijkbaar zijn met de stacked cmossensoren met dram van Sony. De Japanse fabrikant maakt al enige tijd sensoren met geïntegreerd dram voor zijn camera's en kondigde begin dit jaar een variant voor smartphones aan.

Door dram te integreren op de chip, zijn zeer hoge doorvoersnelheden mogelijk. Dat maakt het mogelijk om data snel uit te lezen, wat nodig is voor slowmotion-opnames. Sony integreert 1Gbit, ofwel 125 Megabyte aan dram op zijn smartphonesensor. Toestellen als de Xperia XZs en de komende XZ1 kunnen daardoor een korte tijd met een snelheid van 960fps in 720p-resolutie opnemen.

Het is nog niet bekend hoeveel dram Samsung op zijn sensoren voor smartphones gaat zetten en dus is het nog niet duidelijk hoe lang er met een snelheid van 1000fps gefilmd kan worden. Dat is ook afhankelijk van de resolutie. Wanneer Samsung de nieuwe sensor in telefoons gaat toepassen, is eveneens onbekend. Het is aannemelijk dat de Zuid-Koreaanse fabrikant een dergelijke sensor in zijn topmodellen zal plaatsen.

Sony-sensor met drie lagen. Samsung werkt waarschijnlijk aan een vergelijkbare chip.