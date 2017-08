RX0-actiecamera van Sony krijgt 1"-sensor en 15,3-megapixelresolutie

Sony heeft de RX0-actiecamera gepresenteerd. Het apparaat heeft in vergelijking met veel andere actiecamera's een grotere sensor. Terwijl veel actiecamera's een 1/2,3"-sensor hebben, heeft de RX0 een beeldsensor van het 1"-formaat.

Sony heeft de RX0 een 15,3-megapixel Exmor RS-cmos-beeldsensor meegegeven, die wordt bijgestaan door een Zeiss-lens met een brandpuntequivalent van 24mm en een diafragma van f/4.0. De camera kan foto's schieten in zowel jpeg als raw. De maximale sluitertijd bedraagt 1/32.000s en er kunnen 16 foto's per seconde worden geschoten. Filmopnames kunnen in 4k-resolutie worden gemaakt. De camera heeft een slowmotionfunctie met een snelheid tot 960fps bij een resolutie van 1136x384 pixels.

De kleine actiecamera, met een formaat van 60x41x30mm en een gewicht van 110 gram, is waterbestendig tot een diepte van tien meter en kan een val van een hoogte van maximaal twee meter doorstaan. Sony ziet de camera met name als een apparaat om stereo- en vr-opnames te maken door meerdere camera's te combineren.

Via de draadloze Sony FA-WRC1M-radiozender kunnen er maximaal vijftien exemplaren van de RX0 tegelijkertijd worden bediend. Daarnaast kunnen verschillende RX0's met elkaar worden verbonden voor opnames. Het apparaat zal in oktober leverbaar zijn voor een prijs van 850 euro.