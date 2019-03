Sony kondigt compacte camera RX0 II aan die 4k-video kan opnemen

Sony heeft de opvolger van de twee jaar geleden uitgebrachte RX0 aangekondigd. De RX0 II heeft nog steeds een 1"-sensor en 15,3-megapixelresolutie maar ondersteunt nu 4k-videoopnames. De behuizing meet 59x40,5x35 mm en het gewicht bedraagt 132 gram.

Daarmee is de RX0 II iets dikker en zwaarder dan zijn voorganger. Dat is het gevolg van de toevoeging van een lcd die 180 graden omhoog en 90 graden naar beneden te kantelen is. De camera kan video in 4k-resolutie op 30fps schieten en ook is er een Super Slow Motion-functie voor 1000fps-opnames met ongecomprimeerde 4k-output via hdmi. Nieuw is verder de beeldstabilisatie.

Met de mobiele Imaging Edge-app zijn tot aan vijf RX0 II-camera's tegelijk te bedienen maar in de zomer verschijnt een speciaal toegangspunt die bediening van vijftig camera's mogelijk maakt en voor wie dat nog niet genoeg is: de RX0 II is compatibel met de CCB-WD1-controlbox voor bediening van tot honderd toestellen.

Veel overige eigenschappen deelt de camera met zijn voorganger. Er is een 1"-sensor met 15,3-megapixelresolutie en Zeiss-lens met een brandpuntequivalent van 24mm en een diafragma van f/4.0. De camera is tot tien meter diepte waterdicht en zou een val van tot aan twee meter moeten kunnen overleven.

Sony maakt de RX0 II in mei als kit met de VCT-SGR1-grip beschikbaar in Europa voor 800 euro.