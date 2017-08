Philips Hue breidt Apple HomeKit-ondersteuning uit naar meer accessoires

Philips heeft aangekondigd dat zijn het de ondersteuning voor Apples HomeKit uitbreidt naar meer accessoires. HomeKit moet vanaf oktober te bedienen zijn via verschillende Philips Hue-accessoires. Daarnaast zal Hue te synchroniseren zijn met films, games en muziek.

Philips meldt dat de HomeKit-aansturing is uitgebreid naar de Tap-schakelaar, de bewegingssensor en de draadloze dimmer. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk bepaalde Hue-scenes in te stellen door de knop in te drukken of een bepaalde beweging te maken. De ondersteuning moet in oktober beschikbaar komen in de vorm van een update.

In december moet er vervolgens een ota-update uitkomen voor de 2.0 bridge en alle gekleurde lampen, waarmee gebruikers hun verlichting kunnen synchroniseren met films, games en muziek. Om partners de kans te geven toepassingen te ontwikkelen, start er in oktober een early access-programma. Tot nu toe zijn er een aantal pilots met het systeem uitgevoerd, zoals bij de talentshow The Voice. Voor dit systeem, genaamd Hue Entertainment, heeft Philips een nieuwe api uitgebracht.

Verder komt de fabrikant met een aantal nieuwe white ambiance-lampen en starter kits. Daaronder zijn de Buckram- en Buratto-spots, naast een badkamer- en slaapkamerlamp. Deze komen in de herfst in Europa uit, aldus de fabrikant. De starterkits moeten in september in Europa uitkomen en bevatten onder meer een witte en een gekleurd exemplaar van de Hue Candle met E14-fitting. Philips kondigt verder aan dat het vanaf het eerste kwartaal van 2018 ondersteuning wil bieden voor de 3.0-versie van Zigbee.