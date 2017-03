Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 maart 2017 14:46, 49 reacties • Feedback

Submitter: StefandeGroot

Philips Lighting heeft de Hue Candle aangekondigd. Deze kaarslamp met kleine fitting moet Hue-gebruikers de mogelijkheid geven de regelbare ledverlichting in kroonluchters of andere decoratieve armaturen in te zetten.

De kleurtemperatuur van de Hue Candle heeft een bereik van 2200 tot 6500 kelvin en de lichtopbrengst bedraagt 470 lumen. Met die laatste waarde is de opbrengst volgens Philips Lighting te vergelijken met een 40W-gloeilamp.

De fabrikant maakt de lamp met E14-fitting beschikbaar in een White Ambiance-variant met wittinten en een White&Color Ambiance-versie voor wit en gekleurd licht. De modellen komen eind april in de winkel te liggen en krijgen een adviesprijs van 60 euro.