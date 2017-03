Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 16:13, 8 reacties • Feedback

GoPro brengt zijn Karma-drone uit in vijf Europese landen. De Benelux zit daar vooralsnog niet bij. Het is voor het eerst dat de drone van de cameramaker in eurolanden te koop zal zijn. De prijs ligt op 999 euro.

De combinatie van de drone met Hero5-camera kost 1399 euro, heeft GoPro bekendgemaakt. De Karma komt uit in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. Het is onbekend wanneer de drone verkrijgbaar zal zijn in de Benelux.

De Karma-drone ging vorige maand weer in de verkoop, nadat GoPro een fix had doorgevoerd in de accuvergrendeling. Door een fout daarmee in de eerste versie van de drone vielen sommige exemplaren uit de lucht. GoPro besloot daarop de Karma uit de handel te halen.

De Karma is een compacte quadcopter, die opgevouwen kan worden en werkt in combinatie met de GoPro Hero5-actiecamera. Dankzij accessoires kan hij ook werken met de Hero4 en Hero5 Session.