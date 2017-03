Door Sander van Voorst, donderdag 16 maart 2017 10:18, 13 reacties • Feedback

Het Amerikaanse GoPro heeft plannen bekendgemaakt om nog een een deel van zijn personeel te ontslaan. Bij de huidige reorganisatie zegt het bedrijf de arbeidsovereenkomsten van 270 medewerkers op.

Volgens cijfers van Business Insider had GoPro in december in totaal 1552 medewerkers, waardoor de ontslagen neerkomen op ongeveer zeventien procent van het personeel. GoPro laat in een mededeling weten dat de reorganisatie tot vermindering van de kosten moet leiden. De ontslagen zelf zouden ongeveer 10 miljoen dollar kosten, maar door alle maatregelen wil GoPro jaarlijks 200 miljoen dollar besparen.

Volgens Forbes vinden de ontslagen in verschillende afdelingen van het bedrijf plaats. De meeste personen zouden zijn vertrokken bij het editing-softwareteam en het mediateam van GoPro, zo meldden verschillende bronnen aan de site. Het bedrijf zou zich nu voornamelijk richten op zijn actioncams en de Karma-drone, die na een eerdere terugroepactie opnieuw werd uitgebracht in februari. De belangstelling voor de drone zou eerder zijn tegengevallen.

De huidige ontslagen volgen op eerdere reorganisaties in januari en november 2016, waarbij het bedrijf respectievelijk zeven en vijftien procent procent van zijn werknemers liet gaan. In november maakte GoPro-directeur Tony Bates bovendien zijn vertrek bekend. het bedrijf heeft al langer te maken met teruglopende verkoopcijfers.

De Karma-drone