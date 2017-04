Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 09:09, 10 reacties • Feedback

GoPro heeft een testprogramma voor de Fusion aangekondigd. De Fusion is een compacte 5,2k30-camera voor 360-gradenbeelden die een selecte groep professionele gebruikers in de zomer moeten kunnen uitproberen.

Naast de sferische beelden voor vr-weergave komt er een OverCapture-functie voor het maken van reguliere video's en foto's op basis van de met Fusion geschoten beelden. GoPro belooft de camera compatibel te maken met bestaande GoPro-mounts en -accessoires. De fabrikant noemt de exacte opnameresolutie niet, maar spreekt van een 5,2k-camera en doelt daarmee op een horizontale resolutie van 5200 pixels.

Het bedrijf zegt niets over de omvang, maar spreekt wel van een pocketable product. GoPro's eerdere product voor virtual reality betrof een systeem met zes GoPro's, de Omni. Verdere details over de Fusion zijn er nog niet. GoPro is van plan eind dit jaar een gelimiteerde release te houden en de prijs en overige specificaties op een later moment te onthullen.

Het Amerikaanse bedrijf zit in financieel zwaar weer en moest recent 17 procent van zijn personeel ontslaan, na eerdere ontslagen vorig jaar. Het bedrijf probeert onder andere met drones nieuwe markten aan te boren.