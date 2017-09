GoPro introduceert Hero 6 Black met 1080p240-ondersteuning

GoPro heeft de opvolger van de Hero 5 Black aangekondigd. De Hero 6 Black komt in dezelfde behuizing als zijn voorganger maar is van een nieuwe processor voorzien en kan 4k-video op 60fps en 1080p-beeld op 240fps schieten. Daarnaast is de Fusion-360gradencamera verschenen.

De basis van de Hero 6 Black is de door GoPro zelf ontworpen GP1-beeldprocessor, dat het bedrijf in samenwerking met het Japanse SocioNext produceert. Volgens Engadget geeft dit GoPro de mogelijkheid zich te differentiëren van overige actioncams, die meestal beeldprocessors van het bedrijf Ambarella hebben.

Volgens GoPro zorgt de GP1 voor betere beeldkwaliteit, dynamische bereik, prestaties bij weinig licht en videostabilisatie ten opzichte van de vorige Hero-generaties. Daarnaast zijn de framerates verdubbeld: de Hero 6 Black kan video in 4k60 en 1080p240 opnemen. Die laatste modus is geschikt voor slowmotionopnames.

Daarnaast is ondersteuning voor 5GHz-wifi toegevoegd, voor snellere verbindingen. De camera is waterdicht tot op 10 meter diepte en schiet 12-megapixelfoto's, ook in raw en met hdr. Verder zijn gps, accelerometer en gyroscoop nog steeds aanwezig, evenals de bluetooth-ondersteuning.

De Hero 6 Black is per direct verkrijgbaar, voor een adviesprijs van 570 euro.

GoPro heeft daarnaast zijn Fusion officieel aangekondigd, de sferische camera die voorheen als testmodel werd aangekondigd. Deze camera schiet 5,2K-video op 30fps en 3K-beelden op 60fps. Daarnaast zijn 360-gradenfoto's van 18 megapixel te maken met de Fusion. Het toestel is waterdicht tot op 5 meter diepte, werkt in combinatie met bestaande GoPro-mounts en registreert ook audio ruimtelijk. Ook deze camera bevat gps, een accelerometer en een gyroscoop, samen met bluetooth- en wifi-ondersteuning.

De Fusion kost 750 euro.