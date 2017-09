Apple Music heeft meer dan 30 miljoen betalende abonnees

Apple is de grens van 30 miljoen betalende abonnees gepaseerd met zijn Music-dienst voor muziekstreaming. De aanbieder heeft er twee jaar en drie maanden over gedaan om dat aantal bereiken, maar ligt nog wel ver achter op concurrent Spotify.

Apple maakte het bereiken van het aantal Music-klanten van meer dan 30 miljoen bekend tegenover Billboard. Apple is de afgelopen maanden meer promotie gaan maken voor zijn Music-dienst en richt zich onder andere op het exclusief aanbieden van muziek.

Volgens Jimmy Lovine, die leiding geeft aan Apple Music, is er echter meer nodig. "Ik denk dat we op de goede plek, met de juiste mensen en de juiste houding aanwezig zijn om geen genoegen te nemen met wat er nu is. We voegen miljoenen abonnees toe en de catalogus groeit, maar dat is niet de truc. Dat houdt geen stand", zegt hij tegen Billboard.

Apple gaat daarom proberen nog meer exclusiviteit te bieden wat betreft de muziek, maar Lovine wil ook 'het verhaal' achter artiesten en nummers vertellen, onder andere via marketing en documentaires. Dat moet er voor zorgen dat meer klanten bereid worden te betalen voor muziek en zich niet tot gratis alternatieven zoals YouTube wenden. De grote concurrent van Apple, Spotify, bereikte afgelopen juli het aantal van 60 miljoen betalende abonnees.