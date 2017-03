Door Olaf van Miltenburg, donderdag 30 maart 2017 17:20, 23 reacties • Feedback

De Dutch Power Cows starten op 1 april weer hun jaarlijkse stampede. Het is de zestiende editie van het fenomeen en dit keer zetten de koeien hun rekenkracht in voor SETI@Home, dat door het ontrafelen van radiogolven uit het heelal zoekt naar signalen van buitenaardse intelligenties.

Op zaterdag 1 april starten de Dutch Power Cows de Boinc-clients die nodig zijn om rekenkracht bij te dragen voor SETI@Home. Het doel van een stampede is om een maand lang zoveel mogelijk punten te scoren bij het project. Omdat het SETI-project al heel wat jaren loopt was de aandacht binnen de Dutch Power Cows hiervoor een beetje verwaterd. De stampede kan daar verandering in brengen.



SETI@Home is één van de oudere nog draaiende distributedcomputingprojecten en het maakte destijds distributed computing bekend bij het grote publiek. Hierbij zetten vrijwilligers ongebruikte rekenkracht van een of meerdere systemen in, voor via internet ontvangen rekentaken. Vaak gaat het om rekenwerk voor wetenschappelijke doeleinden.

SETI staat voor de Search for ExtraTerrestrial Intelligence en één van de toegepaste methodes is het onderzoeken van kortegolfradiosignalen uit de ruimte. Korte golfsignalen komen van nature niet voor dus als dergelijke signalen gevonden worden dan kan dit een aanwijzing zijn voor het bestaan van buitenaardse technologie. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld met de grootste radiotelescopen op Aarde. 'Nadeel' van deze techniek is dat aardbewoners alleen in hun eigen achtertuin kunnen zoeken.



Het SETI@Home project is in mei 1999 van start gegaan en maakt tegenwoordig gebruik van de universele Boinc-software. Iedereen die zijn computer mee wil laten grazen om zo de wetenschap én de Dutch Power Cows te steunen kan deze software installeren en zich registreren bij SETI@Home. Om je bij de kudde van DPC te voegen log je in op je persoonlijke pagina bij SETI@Home en kies je bij je team voor Dutch Power Cows, met teamid 30206. Op Gathering of Tweakers hebben de Dutch Power Cows hun eigen subforum en daar kan je terecht met al je vragen. Ook daar worden dagelijks stats gepost zodat je zelf de voortgang kan volgen.



Dutch Power Cows is een Nederlands team dat zich bezig houdt met distributed computing. Het is op 12 oktober 1998 opgericht door enkele leden van Tweakers. In de beginjaren van distributed computing waren de Dutch Power Cows berucht om hun megaflushes, waarbij op korte tijd grote hoeveelheden resultaten werden teruggestuurd naar de statsservers. Omdat dit lang niet altijd op prijs werd gesteld, kwam men op het idee om dan maar langere tijd een project onder handen te nemen. Hieruit zijn de jaarlijkse stampedes ontstaan. Dit jaar dus gaat alle aandacht één maand lang naar SETI@Home.