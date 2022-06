Dutch Power Cows roepen op om te stemmen op rekenproject voor stampede 20

De Dutch Power Cows maken zich op voor stampede nummer twintig, de jaarlijkse boost die de deelnemers willen geven aan een project voor gedistribueerd rekenen. Inmiddels kan er gestemd worden op projecten die in aanmerking komen.

Het stemtopic voor stampede 20 is begin deze week online gegaan, waarmee de kudde van grazers, jargon voor DPC-clients die meerekenen, officieel in beweging is gezet voor de start van de stampede op 1 maart. Iedereen die deel wil nemen, kan zijn client voor gedistribueerd rekenen gereed maken om als lid van team Dutch Power Cows ongebruikte rekenkracht van zijn of haar systeem een maand lang in te zetten voor een bepaald project.

Welk project dat wordt, volgt uit de stemming die inmiddels van start is gegaan en die tot 20 februari 23:59:59 duurt. De initiatiefnemers hebben een aantal aanbevolen projecten op een rij gezet. Dat zijn:

Aanbevolen:

• PrimeGrid - Priemgetallen opsporen.

• RC5-72 - Breken van een 72-bitsencryptie.

• Collatz Conjecture - Ook bekend als 3n+1 of /2, als een getal deelbaar is door 2 doe je dat, anders getal * 3 + 1. Komt tot nu toe altijd uit op 4-2-1-4-etc, dit project probeert het tegenvoorbeeld te vinden.

• GIMPS - Jagen op het allergrootste priemgetal.

• Yoyo@home - Een wrapper voor verschillende non-BOINC-projecten zodat ze het alsnog doen op het bekende platform, onder andere OGR, factorisatie en Evolution@home.

• OGR-28 - Wiskundig rekenwerk, in dit geval voor Optimal Golomb Rulers, waarbij de afstand van maatstreepjes nergens hetzelfde mag zijn.

• Numberfields@home, Wiskundig, getallenleer.

• Universe@home, Astronomie, rekenkracht voor onder andere supernova's, gravitatiegolven en extra heldere röntgenbronnen.

Daarnaast kan er gestemd worden op projecten die al eerder een stampede mochten ontvangen, zoals Rosetta@Home, Folding@Home, World Community Grid en MilkyWay@Home. Het uiteindelijke doel is om in maart met DPC zo hoog mogelijk in de ranglijsten van het gekozen project te komen, maar het achterliggende doel is natuurlijk om het project een krachtige duw in de rug te geven. Vorig jaar ging dat bijvoorbeeld om Rosetta@Home, waarmee meegerekend werd aan het vouwen van eiwitten als onderdeel van onderzoek naar het coronavirus en waarbij de grazende krachtkoeien plek 1 wisten in te nemen bij de stampede.