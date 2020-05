Dutch Power Cows staan ruim bovenaan in Rosetta@Home-ranglijst dankzij stampede

De Dutch Power Cows, het gedistribueerdcomputingteam van Gathering of Tweakers, hebben na hun stampede in april met afstand de eerste positie bereikt op de internationale ranglijst van Rosetta@Home.

Het team van Dutch Power Cows heeft de concurrentie van onder andere Reddits /r/Covid19, LinusTechTips en AnandTech op ruime afstand gezet met het graaswerk, blijkt uit de lijst van Top Teams van Rosetta@Home. De reden is de stampede, die 1 april begon en eind april afliep.

In totaal deden 1232 koeien mee, aanzienlijk meer dan de stampedes van 2019, toen voor RakeSearch 55 deelnemers waren, en 2018, met 71 koeien voor Milkyway@Home. De reden voor de stormloop is dat voor het Rosetta@Home-project meegeholpen kon worden aan Covid-19-onderzoek. Met name de systemen van Nifhack, oftewel het Nikhef-instituut voor subatomaire fysica, hebben flink bijgedragen aan de hoge notering.

Met 'koeien' worden hier de systemen van Dutch Power Cows bedoeld die de Rosetta@Home-client draaien en met 'grazen' het rekenwerk dat ze verrichten voor dit project. De 'stampede' is de jaarlijkse actie van Dutch Power Cows om een maand lang zoveel mogelijk rekenwerk in te zetten voor een project om zo hoog mogelijk in de ranglijst te komen.

Rosetta@Home is een ander project dan Folding@Home. Bij beide projecten is het mogelijk mee te rekenen aan onderzoek naar Covid-19, maar in tegenstelling tot Folding@Home maakt Rosetta@Home uitsluitend gebruik van de cpu. Voor mensen die deel willen nemen aan Folding@Home is een faq opgesteld door de Dutch Power Cows.