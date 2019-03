Stemmen voor de achttiende Dutch Power Cows Stampede is begonnen

Het stemmen voor de achttiende editie van de Dutch Power Cows Stampede is begonnen. Tweakers en anderen kunnen tot en met 25 maart stemmen op hun favoriete project, zoals het opsporen van asteroïden of onderzoek naar de 3d-structuur van eiwitten.

Op het moment van schrijven heeft RakeSearch met zes stemmen de voorsprong. Bij dat project, dat gaat over het zoeken naar paren orthogonale diagonale Latijnse vierkanten, staat het Dutch Power Cows-team op plek 14 in de lijst van DC-Vault. Met de Stampede is een plek binnen de top-10 binnen handbereik, de top-5 zou met genoeg kracht ook kunnen lukken.

Op een gedeelde tweede plaats, allebei met twee stemmen, staan Acoustics@home en Asteroids@home. Bij Acoustics@home gaat de rekenkracht naar het oplossen van problemen bij onderwater-akoestiek. Met het project kunnen onderwatercommunicatiesystemen en -navigatiesystemen straks beter werken. Asteroids@home gaat, zoals de naam al doet denken, over asteroïden. Specifiek het opsporen daarvan en het berekenen van de eigenschappen van ontdekte asteroïden.

Maar er kan nog tien dagen gestemd worden en in die tijd kan van alles gebeuren. Vorig jaar werkten de Cows aan Milkyway@home, om een accuraat driedimensionaal model van ons sterrenstelsel te berekenen. De zeventiende Stampede zorgde voor 334.661.233,95 punten en een stijging van zes plaatsen voor het DPC-team in de wereldranking. Vorig jaar deden er 71 deelnemers mee.

De DPC Stampede is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij mensen worden uitgenodigd hun ongebruikte computerrekenkracht in te zetten voor het goede doel. Het team achter de Stampede werd in oktober 1998 opgericht door enkele leden van Tweakers. Met de Stampede hoopt het team zoveel mogelijk punten te scoren, terwijl ze tegelijkertijd ook iets doen voor de wetenschap. De Stampede begint dit jaar op 1 april en eindigt op 30 april. Ook dit jaar zijn er geen Stampede-teams, maar stampen alle gebruikers er met z'n allen op los. Voor meer informatie en om te stemmen kun je bij het [Stampede 18] Stemtopic terecht.